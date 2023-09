De Volkskeuken: gesmoorde sla met speklapjes

Gesmoorde sla met speklapjes. Beeld Onno Kleyn

Stoofsla, ooit was het doodgewoon. Als je ver genoeg teruggaat in de geschiedenis, was het stoven van sla zelfs de norm. Salades werden in de 16de eeuw niet gemaakt van wat wij sla noemen, maar van kruiden en bittere bladgroenten. Onze sla heette toen latuw, wat afgeleid is van lactuga, waarin het Latijnse woord voor melk te ontwaren is. Het melkachtige sap van kropsla gold ooit als slaapmiddel.

Ik heb geen moestuin, maar ik begrijp dat er ergens een periode in de zomer is dat alle slaplanten opeens plukklaar zijn, met z’n allen, de ganse bups in een groen grijnzend dreigement: als je me nu niet plukt, schiet ik lekker door. Dat wordt geprobeerd te voorkomen door te zaaien met tussenpozen, maar de latere plantsels halen de eerste in. Vandaar dat in oude kookboeken allerlei recepten voor stoofsla staan; ergens in het hoogseizoen kom je om in de kroppen. Nu is die tijd volgens mij alweer voorbij, maar toch is sla nog ruim beschikbaar en goedkoop. Reden om weer eens een krop in de pan de doen.

Ingrediënten stuk of wat dunne speklapjes (liefst ‘à la minute’)

wat poedersuiker

3 tenen knoflook (2 uit de knijper, 1 fijngehakt)

chilivlokken

1 krop sla

30 g boter

3 cm verse gember, in zeer dunne plakjes

2 eetl. oestersaus

3 eetl. droge sherry

Snijd de speklapjes doormidden. Bestrooi ze met zout, bestuif lichtjes met poedersuiker en wrijf in met de knoflook uit de knijper. Bestrooi met chilivlokken en zet een poos weg.

Ik ga ervan uit dat de moderne sla ongewassen de pan in kan. Hebt u een krop van de volle grond, dan is wassen echter aan te raden. Was de hele krop in ruim water en probeer er zo veel mogelijk water uit te schudden. Snijd de krop door de steelaanzet heen in kwarten.

Smelt de boter in een koekenpan en leg er de slakwarten in. Dek af met een deksel en smoor tot ze geslonken zijn; keer ze af en toe. Dat duurt langer dan u denkt, misschien wel 15 minuten! Haal ze uit de pan en doe de fijngehakte knoflook, gember, oestersaus en sherry bij het smoorvocht. Meng goed, kook zo nodig wat in en wentel er de slakwarten in.

Gril of bak de speklapjes in pakweg 5 minuten bruin en sappig. Ik at het met rijst en dronk er beaujolais bij.