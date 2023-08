De Volkskeuken: geroosterde wortel met amandelkruim

Geroosterde wortels met amandel-broodkruim. Beeld Sake Slootweg

‘Heb ik gisteren nou die broccoli gemist?’, vroeg de mezzosopraan terwijl ik een bord voor haar opschepte. ‘Iedereen had het er vandaag over.’ Een week lang stond ik achter de pannen van het Stiftfestival, een festival voor klassieke muziek in het Twentse Weerselo. Iedere avond stormden er rond een uur of elf uur ’s avonds vijfendertig hongerige musici op mijn buffetje af.

Omdat een volle buik niet lekker speelt, eten de meeste Stift-musici voor hun avondconcert wat lichts en gebeurt het serieuze eten daarna.

‘Had ik deze week nou nog iets nieuws geprobeerd?’, vroeg een klarinettist mij op de laatste avond, terwijl hij zich nog een keer opschepte van het toetje met aardbeien en meringueschuim. Ik legde uit dat onder tijdsdruk koken voor grote groepen niet mijn ideale moment is om iets nieuws te proberen.

Maar eigenlijk was dat niet waar, bedacht ik me toen ik thuis mijn koksbuizen in de wasmachine deed. De tijdsdruk, de noodgedwongen improvisatie van een week cateren en een supermarkt ver weg hadden juist wél gezorgd voor innovaties van mijn cateringklassiekers.

Wortel met pastinaak en knoflook-broodkruim maak ik al jaren. Het is een recept uit een kookboek van Roald Dahl en ik zette het ook al eens in de krant. In het recept laat ik u de wortel eerst stomen, dan opbakken in geklaarde boter en het broodkruim maken van zuurdesemboterhammen. Pfff… Daar had ik nu allemaal geen tijd voor, hoor. De vijf kilo wortels gingen ongeschild de oven in met een sliert olijfolie. Het broodkruim kwam uit een zakje. Het overgebleven amandelschaafsel van het toetje van de vorige dag kon er ook best door. Ziedaar, een expresversie van mijn wortellievelingsrecept was geboren. De drie ovenplaten gingen helemaal op.

Ingrediënten 600 g bospeen (1 kleine bos ), gewassen en ongeschild

20 g boter

50 g Panko-broodkruim

50 g amandelschaafsel

15 g platte peterselie, fijngesneden

Verwarm de oven op 200 graden (onder- en bovenwarmte). Snijd het loof van de wortels, maar 1 a 2 centimeter groen kunt u prima laten zitten. Doe de wortels in een ovenschaal en hussel door wat olijfolie. Bestrooi met zout en peper. Rooster ze in zo’n 25-30 minuten gaar, met her en der bruine randjes. Smelt de boter in een koekenpan en bak het broodkruim en het amandelschaafsel samen op matig vuur rustig goudbruin. Hussel iedere minuut. Voeg wat zout toe en schep de peterselie erdoor. Strooi het mengsel over de wortels en serveer.