De Volkskeuken: gepofte gevulde aardappels

Kumpir heten ze, de grote gevulde aardappels. Oorspronkelijk Turks, maar tegenwoordig overal te vinden als streetfood. Ook hier vind je ze: in speciale kumpir-restaurantjes of bij de plaatselijke dönertent.

Er is weinig lekkerder dan een verse, dampende, gepofte aardappel. Bij kumpir wordt de aardappel losgeroerd met boter en kaas, en daarna gevuld met van alles en nog wat. Groente, vlees, vis, kaas, room, dat maakt allemaal niet uit: poffen, vullen en lepelen maar.

Ik vond bij mijn supermarkt geen joekels van aardappelen, dus ik nam vuistgrote. Net zo aardappel, maar meer variatie in vulling.

Kumpir, gepofte gevulde aardappels. Beeld Tallina van den Hoed

Ingrediënten 8 vuistgrote of 4 enorme (zoete) aardappels

50 g boter, in evenveel stukjes als u aardappels heeft

100 g geraspte kaas

15 g peterselie, gehakt

peper uit de molen Voor de vulling:

100 g champignons

8 takjes tijm of 4 blaadjes salie

100 g crème fraîche Of:

100 g hüttenkäse

15 g bieslook Of:

100 g blauwe kaas

1/2 paprika

1 bosuitje Of:

1 gesnipperde ui, gebakken

12 olijven, in plakjes

8 cherrytomaatjes, in kwartjes

Verwarm de oven voor op 180 graden. Schrob de aardappels schoon en kook ze 10 minuten in een ruime pan met gezouten water. Giet ze af, prik er wat gaatjes in en leg ze op de bakplaat van de oven. Bak ze in 40 minuten gaar. Keer halverwege.

Hoewel alle vullingen lekker zijn in alle aardappels, is die met blauwe kaas het lekkerst in zoete aardappel. Bereid de vulling voor terwijl de aardappels in de oven staan. Voor die met champignons: snijd de champignons in schijfjes, bak ze op hoog vuur in wat olijfolie lichtbruin en knapperig. Roer de crème fraîche erdoor en de afgeriste blaadjes tijm of de gehakte salie.

Roer de hüttenkäse los, strooi er bieslook over.

Brokkel de blauwe kaas in stukjes, meng met de fijngesneden paprika en bosui.

Roer de gebakken ui, de plakjes olijf en de cherrytomaatjes door elkaar.

Haal de aardappels uit de oven. Laat ze 5 minuten afkoelen, dan zijn ze beter te hanteren. Snijd er aan de bovenkant een kruis in en pel de schil los. Schep het middelste deel er voorzichtig uit – laat de randen zitten! – roer dat los met wat boter, kaas, peterselie en peper uit de molen en de gewenste vulling. Schep dat terug in de aardappel.

U kunt ze nu al eten, maar u kunt ze ook nog een kwartiertje terug in de oven zetten: dan wordt het schilletje lekker knapperig.