De Volkskeuken: geen moussaka

Ovenschotel met aubergine, tomaat en feta. Beeld Loethe Olthuis

Eindelijk is het ook zomer in mijn groentenkas. Door het kleffe, koude voorjaar had ik er pas in april jonge groenteplantjes en zaailingen in gezet, maar het duurde nog tot half mei voordat de komkommers, tomaten, paprika’s, aubergines en courgettes zin kregen om te gaan groeien. Dat was van korte duur, want in juni steeg de temperatuur in de kas tot ruim boven de 40 graden en daar hielden ze ook niet van. En alle regen en somberheid daarna vonden ze eigenlijk ook niks. Gevoelige typen, die mediterrane groenten.

Maar eindelijk oogst ik nu manden vol komkommers, tomaten, puntpaprika’s en vooral aubergines. Prachtige planten overigens, met subtiele lila bloemetjes voordat ze glanzend paarse vruchten krijgen. Ik oogst ze kleiner dan in de supermarkt, want dan zetten ze nog geen zaad. Aubergines zijn heerlijk, mits met voldoende olijfolie en knoflook. Dit recept lijkt misschien op moussaka, maar dat is het niet.

Ingrediënten

350 g aubergine (1 grote of 2 kleine) 6 eetl. olijfolie 300 g rijpe trostomaten, in stukjes 1 teen knoflook, fijngehakt 1 ui, gesnipperd blaadjes van 5 takjes verse oregano of 1-2 theel. gedroogd ½ theel. kaneel 150 g feta, in blokjes

Haal het groene ‘kontje’ van de aubergine(s) en snijd de aubergine in plakken van ongeveer ½ cm dik. Bestrooi met zout. Verhit 3-4 eetlepels olijfolie in een grote koekenpan en bak de aubergineplakken (eventueel in twee delen) aan weerszijden iets bruin en goed zacht. Voeg zonodig extra olijfolie toe. Laat de aubergineplakken tussen keukenpapier afkoelen op een groot bord.

Verhit 1-2 eetlepels olijfolie in de braadpan en bak de uisnippers met knoflook circa 3 minuten op laag vuur. Voeg de tomaatstukjes, oregano, kaneel en een snuf zout toe en laat circa 10 minuten sudderen met het deksel op de pan, tot de tomaat zacht is en je een grove saus hebt. Roer af en toe.

Verwarm de oven voor op 200 °C (boven-/onderwarmte). Vet de ovenschaal licht in met olijfolie en verdeel de helft van de aubergineplakken over de bodem. Strijk de helft van de tomatensaus erover uit, bedek met een tweede laag aubergine en eindig met een laagje tomaten. Verdeel de fetablokjes erover en zet de schaal minstens 10 minuten in het midden van de oven: als de tomaten bubbelen en de feta zacht is geworden, is het gerecht klaar. Eet met rijst en een groene salade.