De Volkskeuken: friszure bleekselderij met olijven (veganistisch)

Bleekselderij met kappertjes en olijven Beeld Sake Slootweg

Sommige groenten hebben een sterrenstatus. Naar de komst van asperges kijken we reikhalzend uit. Bij een sjiek diner komen artisjokken met hollandaisesaus op tafel.

De bleekselderij treft helaas een ander lot. In elk geval in mijn koelkast, waar standaard een zielige stronk ligt weg te kwijnen nadat ik er één stengel van heb gebruikt voor de pastasaus. Een collega vertelde mij dat de bleekselderij bij haar soms zo lang blijft liggen, dat er weer nieuwe scheuten aan komen.

Wat maak ik met al die bleekselderij die overblijft? Waldorf-salade? Dipstaafjes? Julia Child gaart bleekselderij in een bodempje bouillon en noemt dit : ‘à la Grecque’.

In de klassieke Escoffier gek genoeg geen recept voor bleekselderij in bechamelsaus, terwijl ik dat in tal van andere kookboeken wel tegenkom. Bleekselderij met tomatenbechamel en mozzarella uit de Groentebijbel van Mari Maris lijkt me heerlijk. Ook Yotam Ottolenghi stelt een gratin met bleekselderij en snijbiet voor.

In het Italiaanse standaardwerk De Zilveren Lepel vind ik naast een recept voor bleekselderij met haai ook een gerecht met de naam sedano alla molisana. Bleekselderij zoals in het Zuid-Italiaanse Molise. Er gaan olijven en lente-ui door en samen gaat dit vervolgens met paneermeel in de oven. Het resultaat is een heerlijk friszuur, maar toch hartig groentegerecht dat perfect past bij onze bescheiden zomer. Overgebleven bleekselderij in de groentelade: eigenlijk iets om je op te verheugen.

Ingrediënten 1 kleine stronk bleekselderij

1 bosje lente-ui

chilipepervlokken (eventueel)

100 g groene olijven zonder pit

2 eetlepels kappertjes

1 eetl. citroensap

3 eetlepels panko (Japans broodkruim)

Verwarm de oven op 200 graden (hetelucht). Verwijder onderkant en de bladeren van de bleekselderij, was de stengels en snijd in stukjes even grote stukjes als de olijven, 2 centimeter ongeveer. Kook de groente in krap 10 minuten gaar in gezouten water en giet af. Snijd de lente-ui in ringen en fruit in een koekenpan in wat olijfolie. Voeg na enkele minuten een klein scheutje water toe en laat even stoven. Voeg naar smaak zout, peper en eventueel wat chilipepervlokken toe.

Voeg bleekselderij en olijven bij de lente-ui en hussel door elkaar. Stort dan in een ovenschaal. Schep de kappertjes erover en besprenkel met wat citroensap. Bestrooi met het paneermeel en zet 10-15 minuten in de oven. In de Groentebijbel van Mari Maris stond een soortgelijk recept. De toevoeging van de kappertjes en citroen zijn suggesties van haar. Ik at er een stukje vis en romige polenta bij.