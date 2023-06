De Volkskeuken: Courgettesoep met kokosroom en chilivlokjes

Courgettesoep met kokosroom en chilivlokken. Beeld Marie Louise Schipper

Soms heb je in de keuken een allemansvriend nodig, een ingrediënt dat een avontuurtje met een uitje of een wortel niet schuwt, maar ook met een tomaat goed uit de voeten kan. Voor mij is dat de courgette. In mijn keuken speelt hij meestal een gloedvolle bijrol, maar vandaag zet ik hem in het zonnetje.

Tegenwoordig is deze vrucht, afkomstig uit de cucurbita-pepo-familie, het hele jaar verkrijgbaar. Van februari tot en met november is hij afkomstig uit de Hollandse kassen. Dat is niet altijd zo geweest. In Delpher, de onlinekrantenbank van de Koninklijke Bibliotheek, duikt de courgette pas in de jaren dertig op, met een verwijzing naar de Franse keuken.

Zo staat in De Telegraaf van 13 november 1938 een beschrijving van ratatouille niçoise. In dat gerecht speelt een courgette de hoofdrol. Een edel-augurk, zegt de verslaggever. Ongelijk had de auteur niet, courgette en augurk zijn familie en lijken in de verte op elkaar, qua uiterlijk.

Vandaag gaat deze edel-augurk in de soep, in een ideaal zomeravondgerecht. Geschikt voor vegetariërs en vegans.

Ingrediënten 1 liter groentebouillon 2 kleine courgettes, in plakjes 2 flinke uien, gesnipperd 2 theel. vadouvan (bijvoorbeeld van Euroma) flinke scheut neutrale olie 1 tot 2 theel. sambal naar smaak flinke scheut kokosmelk scheut citroensap Ter garnering: chilivlokken

Eerst trekt u de bouillon. U kunt hiervoor alle smakelijke resten gebruiken uit de groentela, zoals een uitje, een paar stengels bleekselderij, worteltjes en uiteraard een laurierblaadje, peperkorrels en (vegan) worcestersaus. U kunt ook een potje bouillon of een blokje nemen.

Neem de courgette, pak de zesteur (de citroensliertjesrasp) en maak alvast mooie sliertjes (voor straks, ter garnering). Snijd de courgette in de lengte door de helft en vervolgens in plakjes van maximaal een halve centimeter. Doe in een kom en voeg de uisnippers toe. Meng met de vadouvan. Besprenkel het geheel met de olie en schep goed om. Pak een stuk bakpapier, leg op een bakplaat en spreid de groente erop uit. Rooster goudbruin gedurende 25 tot 40 minuten op ongeveer 190 graden (afhankelijk van uw oven en van de courgette), neem af en toe een kijkje en schep om.

Als het courgette-uimengsel zacht is, kan het geheel in de blender. Pulseer een paar keer en voeg de puree toe aan de bouillon. Breng op smaak met de sambal, de kokosmelk en het citroensap. Serveer uit in kommen. Giet nog een scheutje room in de kom. Drapeer de courgettesliertjes in de soep en bestrooi het geheel met chilivlokken.