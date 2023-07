De Volkskeuken: chocoladesinaasappelcake van ChatGPT (veganistisch)

Veganistische chocoladesinaasappelcake Beeld Pay-Uun Hiu

Collega Laurens Verhagen had vorige week drie verschillende chatbots gevraagd om een recept voor een vegan chocoladecake met sinaasappel. Bing Chat kwam er niet uit, maar ChatGPT en Bard hadden in een handomdraai een ingrediëntenlijst en werkbeschrijving aangeleverd, schreef mijn collega.

Dat wilde ik weleens zien. En inderdaad, precies wat ik dacht. Bard zet keurig vegan boter in de ingrediëntenlijst, maar ook drie eieren. Pèèèp. Jammer Bard. Bovendien geeft hij de hoeveelheden in koppen en kopjes – heel onnauwkeurig – en slaat hij een stap over in de werkbeschrijving. Nou is Bard redelijk (kunstmatig) intelligent, dus als je hem vertelt dat eieren niet veganistisch zijn en dat je de gewichten in grammen wilt, word je op je wenken bediend. Je hebt uiteindelijk een cake, als je de vernieuwde beschrijving volgt, maar wel van een Nutella-achtige soort.

ChatGPT doet het stukken beter. Zijn recept is overzichtelijk en makkelijk, hij geeft zelfs aanwijzingen voor een laagje chocoladeglazuur en (optioneel) een boost van chocoladedruppels in het beslag. Dat proef je eraan af, al is de cake door zijn aard gemiddeld voorspelbaar lekker. Handigheidje dat ChatGPT nog niet kent: meng op het laatst baksoda en azijn en roer dan door het beslag om het luchtiger te krijgen.

Ingrediënten 200 g bloem

50 g cacao

2 theel. bakpoeder

200 g suiker

snuf zout

120 ml zonnebloemolie

240 ml plantaardige melk

1 theel. vanille-extract

rasp van 2 biologische sinaasappels

sap van 1 sinaasappel

handje veganistische chocoladedruppels (optioneel)

1 theel. baksoda

2 theel. appelciderazijn

175 g veganistische pure chocolade

90 ml plantaardige room

Verwarm de oven voor op 180 graden. Bekleed een cakevorm van circa 20 centimeter met bakpapier, of vet deze in en bestuif met een dun laagje bloem. Meng in een grote kom bloem, cacao, bakpoeder, suiker en zout. Meng in een andere kom olie, melk, vanille-extract, sinaasappelsap en -rasp. Voeg al roerend de natte ingrediënten bij de droge en blijf roeren tot er een glad beslag zonder klontjes ontstaat. Roer de chocoladedruppels erdoor, als u die gebruikt. Meng in een klein kommetje de baksoda met de azijn en roer het door het beslag. Giet het beslag in de bakvorm en zet die in de oven. Bak de cake in 40 tot 45 minuten gaar. Check of een satéprikker schoon uit de cake komt. Zo niet, laat hem dan nog 5 tot 10 minuten in de oven. Laat de cake helemaal afkoelen voor u de ganache erop doet.

Voor de ganache: hak de chocolade in kleine stukjes en doe ze in een kom. Verwarm de room in een steelpannetje tot tegen de kook aan. Giet de room bij de chocolade en roer tot een gladde ganache. Verdeel die gelijkmatig over de cake en laat goed afkoelen en opstijven.