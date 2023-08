De Volkskeuken: Bramentrifle

We zijn weer thuis. Italië was geweldig, het eten fantastisch – daarover later beslist meer – en het weer goed. Thuis blijkt de de braamstruik onder het gewicht van de rijpe bramen te zuchten. Daarom vandaag iets zoets, een lekker toetje. Heeft u dat custardpoeder van laatst, bij de vruchtentaartjes nog? Mooi zo.

Trifle van bramencake Beeld Tallina van den Hoed

Ingrediënten Voor de cake

200 g boter (kamertemperatuur)

200 g rietsuiker

snuf zout

4 eieren

100 g custardpoeder

100 g bloem

150 g bramen Voor de trifle

500 ml vanillevla (kunt u ook zelf maken van het custardpoeder)

200 ml slagroom

75 g bramen

Evt. jam of (bramen)likeur

Zet de heteluchtoven op 160 graden. Mix boter met suiker tot het romig en zacht is. Breek dan een ei erin en mix het tot het ei helemaal is opgenomen. Doe dan pas de andere eieren. Voeg zout, custard en bloem in een keer toe en mix tot het een glad beslag is. Vet een bakvorm in en giet een laagje beslag erin. Verdeel de bramen erover, giet de rest van het beslag erop. (Geen zorgen, de bramen zakken anders toch wel naar beneden.)

Bak de cake 60 minuten in de oven. Prik na 50 minuten met een houten stokje in de cake: als er nog beslag aanzit, dan moet het nog even. De cake is klaar als het stokje schoon is. Laat de cake 15 minuten in de vorm afkoelen, haal hem daarna uit de vorm om verder af te koelen.

Als u zelf vla wilt maken van het custardpoeder dat ongetwijfeld nog in het pak zit, kijk dan op het pak hoe. Laat de vla goed afkoelen voor u de trifle maakt.

Klop de slagroom, zonder suiker, half-stevig.

Neem 6 (of 8) grote wijnglazen, tumblers of glazen schaaltjes. Glas is leuk, dan ziet u hoe het toetje eruitziet. Snijd 6 (of 8) plakken van de cake af. Snijd die in reepjes (of blokjes, al naar gelang wat er past in het glas of schaaltje. Verdeel de helft ervan over de glazen. Schep daar wat vanillevla op. Doe er weer stukjes cake op, dan weer vla. Sluit af met slagroom en schik daar de bramen op. Voor extra feestelijkheid kunt u wat likeur of jam op de laagjes cake verdelen, maar dat hoeft niet.