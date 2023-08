De Volkskeuken: bramen-perzikencrumble ter ere van de Juffer van Zweeloo

Bramen-perzikencrumble. Beeld Marie Louise Schipper

In het park om de hoek zijn de bramen al rijp. Mijn ontbijt ligt er voor het oprapen. Bij de supermarkt verkopen ze enorme Sweet Royalla’s van Belgische afkomst, en eerlijk is eerlijk, die zijn ook heerlijk.

Bramen intrigeren me. Ze lijken er altijd te zijn geweest. Zo las ik dat in Drenthe in de maag van de Juffer van Zweeloo al bramenpitjes zijn aangetroffen. Het gaat hier om een veenlijk van ongeveer 2.000 jaar oud.

Deze dame is in 1951 in het Grebbeveen gevonden. Haar stoffelijke resten waren in goede staat, de huid was geheel intact, maar onderzoek wees uit dat ze leed aan diverse ziekten. Ze was ten tijde van het overlijden ongeveer 35 jaar, 1.55 meter lang en had heel korte onderarmen en -benen. Ze leed aan extreme haargroei. De wetenschappers raakten door al dat haar in de war: met wie hadden ze hier van doen? Was ze vrouw of man?

Haar laatste avondmaal bestond uit aangebrande gierstepap en bramen; misschien heeft ze die wel genuttigd in eenzaamheid. Onderzoek wijst uit dat veel veenlijken gruwelijk aan hun eind zijn gekomen. Daarom heb ik een klein eerbetoon gemaakt voor de Juffer, een bramen-perzikencrumble. Niet met boter, maar met geitenkaas als bijzonder hartig element.

Ingrediënten 125 g zachte jonge geitenkaas

100 g amandelmeel

50 g bloem

50 g grofgehakte noten

35 g suiker (houd 10 g apart)

klont boter

2 rijpe wilde perziken, geschild

100 g bramen

het merg uit een vanillestokje, van 6 cm

10 g boter, in flinters

Verwarm de oven voor op 190 graden. Kneed met koele hand de geitenkaas, het amandelmeel, de bloem, de grofgehakte noten en de suiker tot dikke kruimels. Zet even in de koelkast. Vet vier kleine eenpersoons-soufflébakjes in met een beetje boter. U kunt ook een grotere vorm nemen (met een doorsnede van ongeveer 12 cm).

Snijd de wilde perzik in plakjes, dat gaat het makkelijkst met een scherp mesje. Snijd steeds in tot op de pit, dan laat het schijfje makkelijk los. Meng in een kom met de bramen. Varieer gerust met de hoeveelheid, meer bramen en minder perzik is ook lekker. Schep de overgebleven suiker erdoor. Schraap het merg uit het vanillestokje en voeg toe. Doe het fruit vervolgens in de schaaltjes en duw de boterflinters erin.

Bedek met het kruimeldeeg en bak de crumble gedurende ongeveer 20 minuten goudbruin. Serveer warm. Dit gerecht is heerlijk met een bolletje vanille-ijs ernaast.