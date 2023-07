De Volkskeuken: bosui met amandelsaus

Lente-ui met amandelsaus Beeld Tallina van den Hoed

As we speak probeert mijn lijf mijn laatste, nukkige eicellen aan te zwengelen tot eisprong, zodat er wellicht nog een baby kan komen. Ik heb daar niet zo’n zin meer in – ik heb me al voortgeplant – maar ik zit wel met de effecten van het aanzwengelen.

De overgang. Alle vrouwen krijgen ermee te maken, en toch hebben we het er weinig over. Net als andere facetten van vrouwengezondheid vinden we het vaak weinig elegant. Als je dan weleens je mond opentrekt, blijken alle vrouwen erover te kunnen meepraten. Over leesbrillen, opvliegers, rare menstruatiecycli en hopelijk, na een paar jaar gedonder, een afwezige menstruatie. Prima, lijkt me, maar dan krijg je er weer broze botten, een non-existente taille en hoge bloeddruk voor terug. Wat een gedoe.

Net toen het in mijn vriendinnengroep hot topic werd, was daar Eten als medicijn – Overgang, een boek van culischrijver Janneke Vreugdenhil en gynaecoloog Dorenda van Dijken. Het fenomeen overgang wordt beschreven, wat er allemaal verandert in een vrouwenlichaam, en wat je daaraan zou kunnen doen, ook met voeding.

Geen zin in, bijvoorbeeld, opvliegers? Skip dan cafeïne, alcohol, pittig eten en gemberthee. Je hoeft niet te vrezen voor saai eten, want de recepten in dit boek klinken als een klok.

Ingrediënten 15 draadjes saffraan

60 g witte amandelen

1 kleine tomaat

1 teen knoflook, fijngesneden

½ theel. kurkumapoeder

½ theel. gerookt paprikapoeder

75 ml olijfolie

2 bosjes lente-uitjes (±12 stuks)

Doe de saffraan in een kommetje en doe er een eetlepel heet water bij. Laat even staan. Rooster de amandelen in een pan tot ze beginnen te kleuren. Hussel vaak, laat ze niet verbranden. Laat ze wat afkoelen.

Halveer de tomaat en rasp de helften op een grove rasp tot u alleen het schilletje overhoudt. Doe dat weg.

Doe de saffraan, amandelen, tomatenrasp, knoflook en specerijen in een hakkertje en puls het tot prut. Giet dan beetje bij beetje de olijfolie erbij tot het een mooie saus wordt. Voeg zout naar smaak toe.

Is de saus geschift, zoals bij mij? Voeg dan al roerend druppels koud water toe en roer dat het een aard heeft, vaak bindt-ie dan wel weer.

Smeer de lente-uitjes in met wat olie en bak ze in een pan, een grillpan of de contactgrill in een paar minuten gaar en hier en daar bruin.

Schik de uitjes op een bord en serveer met de amandelsaus.