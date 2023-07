De Volkskeuken: boontjesbrood

Boontjesbrood van tuinbonen, doperwtjes en kaas, gegarneerd met doperwtjes en rode ui. Beeld Marie Louise Schipper

Gedurende vier dagen is de riante Italiaanse boerderij in de Valchiusella-vallei van mij. Als huisbaas Carlo, goedlachs en geïnteresseerd, hoort dat ik bij de biologische buurtsupermarkt Tentaty inkopen heb gedaan, vraagt hij of ik ooit van de Damanhurian-sekte heb gehoord. Die winkel is van hen.

Federazione di Damanhur is een spirituele organisatie, opgericht in 1975. Onder leiding van filosoof Oberto Airaudi (1950-2013) is in de Italiaanse Alpen illegaal een ondergronds tempelcomplex gecreëerd van liefst 8.500 vierkante meter.

Niemand wist ervan, die tempel is pas in de jaren negentig ontdekt toen een afvallige een boekje open deed. Tegenwoordig wonen in en om de vallei zeshonderd Damanhurians en is de tempel een toeristische attractie (toegangsprijs vanaf 78 euro pp).

Je kunt in de supermarkt hun zelfgekweekte producten kopen en in het belendende gebouw allerlei therapieën ondergaan. De dorpsbewoners maken er grif gebruik van, vertelt Carlo. Over voeding is Het kleine evangelie van eten opgesteld. Het is een eerbetoon aan het planten- en dierenrijk, geschreven door Quaglia Cocco (wartel Kokosnoot). Die naam is geen grap. Als Damanhurian neem je een dierennaam aan, gevolgd door een plantennaam. Zou ik toetreden, ging ik als Zwaantje Waterkers door het leven.

Neem nooit te veel, schrijft Cocco, laat de mens het evenwichtselement tussen de soorten zijn. Carlo en ik besloten daarom boontjesbrood te maken. Tuinbonen en erwtjes zijn nog verkrijgbaar. Neem anders een duik in het diepvriesvak.

Ingrediënten kant-en-klaar pizzadeeg voor 4 personen

olie om in te vetten

125 g ricotta

1 ei

50 g pecorino, geraspt

200 g gekookte tuinbonen

200 g gekookte tuinerwtjes

scheut olijfolie

snuf peper

eventueel knoflook, naar smaak

1 rode ui, in ringetjes

handje gehakte pistachenootjes

Spreid het pizzadeeg uit op een ingevette bakplaat (maak een opstand randje). Meng de ricotta met het losgeklopte eitje en de pecorino. Smeer uit over de bodem en kruid met peper. Neem de gekookte peulvruchten, houd er een paar achter ter garnering, en doe in een kom. Voeg een scheut olijfolie toe. Blender het geheel. Breng op smaak met peper en eventueel knoflook.

Smeer uit over het kaasmengsel. Garneer met uienringetjes en pistache. Dop de achtergebleven tuinboontjes (voor het knalgroene kleureffect) en strooi met de erwtjes eroverheen.

Bak het bonenbroodje in ongeveer 25 minuten op 180 graden, afhankelijk van uw oven. Snijd in punten en deel uit. Lekker met een pittige salade. Heeft u bonenpuree over? Die is de volgende dag ook erg lekker op brood.