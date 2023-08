De Volkskeuken: aardbeien zonder kip

Aardbeien-roomyoghurt Beeld Loethe Olthuis

Opeens kreeg ik in plaats van twee, vier mensen te eten. Ik had een ovenschotel gepland, die met extra gebakken aardappels en een flinke salade kon worden uitgebreid, maar een toetje? Daar had ik nog niet over nagedacht. IJs met chocoladesaus dan maar? Altijd lekker. Tiramisu misschien? Mmm, meer werk.

Opeens had ik het. Aardbeien! Die zijn er nu nog, van eigen bodem, uit de volle grond of koude kas. Ook in mijn tuin heb ik nog verrukkelijke late exemplaren, voor zover de kippen ze niet hebben opgegeten. De planten staan in verhoogde bakken, maar vooral hennetje Pippa, klein en stokoud als ze is, springt als een jong piepkuiken naar elke rijpe aardbei. Of ze gebruikt haar vleugels: dan betrap ik haar als ze boven op de bak zit te schransen. Uiteraard precies wanneer ik van plan was om aardbeien te gaan plukken.

Maar er zitten er nog genoeg aan voor een snel toptoetje zonder moeite. Want het klopt echt wat ze zeggen: goede ingrediënten hebben weinig nodig. Als u zelf geen aardbeien heeft, koop dan liefst biologische, haal ze direct van de kweker of bij een goede groentewinkel.

Een goed toetje mag best een calorietje of wat bevatten, maar als u én slagroom én volle Griekse yoghurt (10 procent vet) te veel van het goede vindt, lukt het ook met yoghurt zonder vet. Net zo lekker? Veel scheelt het niet. Slagroomversteviger, dat vooral bestaat uit fijn zetmeel, is handig voor wat extra lucht en stevigheid.

Ingrediënten 200 ml slagroom 1 zakje slagroomversteviger (‘klopfix’) 200 g Griekse yoghurt 400 g aardbeien, schoongemaakt (bewaar 6 kleine aardbeien) 4 volle eetl. witte basterdsuiker

Voorbereiding: pureer de aardbeien met 1 eetlepel basterdsuiker met een staafmixer tot een gladde saus. Klop de slagroom met het zakje slagroomversteviger en 3 eetlepels basterdsuiker lobbig. Schep er luchtig de Griekse yoghurt door.

Schenk een laagje aardbeiensaus onder in glazen of coupes. Schep er wat van het room-yoghurtmengsel op. Herhaal tot alle aardbeisaus en het yoghurtmengsel zijn gebruikt. U kunt het zo laten, of de glazen één keer doorroeren, zodat er een krul ontstaat. Veeg de randen van de glazen goed schoon met keukenpapier (is priegelwerk) en zet ze minstens een uur in de koelkast.

Bereiding: Haal de glazen uit de koelkast en garneer ze met een hele of halve aardbei. Zet ze op bordjes en serveer.