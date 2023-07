De Volkskeuken: aardappelsalade met ansjovis en kappertjes

Aardappelsalade met ansjovis en kappertjes. Beeld Sake Slootweg

Wat is lekkerder, aardappelsalade met of zonder mayonaise? Een vraag die iedereen voor zichzelf moet beantwoorden, maar die ik jaren geleden al voor mezelf had beslecht.

De lekkerste aardappelsalade is namelijk een salade zonder mayonaise, waarbij je een dressing van olie en mosterd door de dampende aardappelen husselt en hier wat fijngehakte sjalot en peterselie doorheen schept. De mosterd die in de hete aardappels trekt, maakt deze salade zo lekker. De tip van de hete aardappels vond ik jaren geleden als student in de Volkskrant, in een recept van Sylvia Witteman voor Duitse aardappelsalade. Blijkbaar vond ik de door haar voorgeschreven toevoeging van bouillon een stap te ver. Terwijl dat, zoals ze ook schrijft, nou net zorgt voor de extra smeuïgheid van een Duitse aardappelsalade. Hoe het ook zij, de salade kwam zonder de bouillon in mijn systeem en ik was er simpelweg tevreden mee.

Tot ik vorige week ging eten bij een vriendin. Het was een lange dag geweest en uitgeblust zat ik stilletjes aan de eettafel. Mijn vriendin, die voornamelijk bladgroente op tafel had willen zetten, voelde feilloos aan dat ik misschien behoefte had aan wat robuusters en in een poging me ook weer wat te activeren vroeg ze of ik geen zin had om er een aardappelsalade bij te maken.

Starend in de koelkast bleek het cruciale ingrediënt voor mijn salade niet aanwezig. De mosterd was op. Pal voor mijn neus stond wel een pot mayonaise. Dan die maar. Ik maakte een salade met mayonaise, yoghurt, dille en ansjovis. Ik nam een hap en voordat ik het wist was ik overgestapt naar het mayonaisekamp.

Ingrediënten 600 g vastkokende aardappelen 3 ansjovisjes uit blik, fijngehakt 1 grote eetl. Griekse yoghurt

1 grote eetl. mayonaise Sap van ½ citroen 2 eetl. kappertjes, uitgelekt + extra 15 g dille, fijngehakt 15 g platte peterselie, fijngehakt

Kook de aardappelen in 15-20 minuten beetgaar in de schil. Laat even droogstomen. Snijd de aardappelen met schil en al in middelgrote blokken. Doe in een kom en schep de ansjovis met een eetlepel van de olie uit het ansjovisblikje er goed door. Schep eerst de yoghurt, mayo en citroensap erdoor en vervolgens de kappertjes en de helft van de dille en peterselie. Breng verder op smaak met wat peper. Schep in een kom en garneer met extra kappertjes en de overgebleven dille en peterselie. Eet lauwwarm, als bijgerecht.