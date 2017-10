De Vegetarische Slager hoeft 'kipstuckjes' toch níet aan te passen; klacht ging slechts om aanduiding op website

Omschrijvingen aangepast

Inmiddels heeft De Vegetarische Slager de omschrijvingen op de website na een schriftelijke waarschuwing aangepast, schrijft de NVWA. De klacht tegen het bedrijf is daarmee afgehandeld. De autoriteit 'betreurt het' dat de indruk is gewekt dat het om de etikettering in de supermarkten ging.



Opmerkelijk genoeg wees de NVWA in het NOS Journaal van 3 oktober juist op de verpakkingen als het probleem. 'Hier staat gewoon tonijn', zegt NVWA-woordvoerder Benno Bruggink in de uitzending, terwijl hij een Visvrije Tonyn-verpakking van de Vegetarische Slager aanraakt. 'Je kan van de ij een y maken, maar er staat gewoon tonijn.' En dat mag niet, was Brugginks boodschap. Een week later is alles anders.