Bereiding

Custard met vers zomerfruit © Marie Louise Schipper Ingrediënten



500 ml volle melk



50 ml slagroom



1 vanillestokje



4 eidooiers



2 eetl. bloem



50 g suiker



Garnering



10 verse pruimen, in partjes



eventueel: 5 gedroogde pruimen, in port geweld



handje blauwe bessen



eventueel: snufje sumak (mediterrane winkels)

Doe de melk, de slagroom en het vanillestokje in een pan. Verwarm al roerend met een pollepel. De melk mag niet koken.



Pak een hittebestendige beslagkom en klop in de tussentijd de eidooiers, de bloem en de suiker los. Let erop dat er geen klontjes in het mengsel zitten.



Zet het vuur uit en verwijder het vanillestokje. Schenk het hete mengsel in een dunne straal bij de eidooiers terwijl u met een garde klopt. Er mogen geen klontjes in zitten. Doe dan het mengsel weer in de pan en verwarm het op een laag vuurtje. Blijf roeren met een pollepel totdat de custard dik wordt. Dit kan ongeveer 10 minuten duren. Als het mengsel iets dikker is dan vla, kan het vuur uit.



Laat afkoelen. Deze custard is multifunctioneel: u kunt hem gebruiken voor taart (laat warm en giet over gegrilde en met kaneel bestoven appelpartjes), maar ook in deze variant.



Garneer met verse pruimen, in port gewelde gedroogde pruimen en blauwe bessen. Ik vond in de toko gedroogde roosjes die ik eromheen heb gedrapeerd. Bestuiven met sumak (gedroogd steenfruit) geeft een fijn friszoet accent. Serveer in vier coupes of op schoteltjes.



