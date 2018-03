Culinair journalist Bas Robben maakte een kookboek over het goede van vet

'Laten we het direct even afspreken om verdere discussie te voorkomen: vet is lekker.' Het lijkt een beginselverklaring, de eerste zin in het nieuwe kookboek van culinair journalist Bas Robben (27). Of een disclaimer. Wie een boek van dik tweehonderd pagina's uitbrengt met de titel Vet, doet er goed aan even uit te leggen waarover het gaat, want 'vet' is een beladen woord.