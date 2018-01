Consumptie quinoa in Nederland stijgt razendsnel, ook Nederlandse boer stort zich erop

Over een gebrek aan aandacht voor zijn quinoa-teelt heeft Cornelis van Eck niet te klagen. Bij Van Ecks boerderij in Herkingen (Goeree-Overflakkee) kloppen de fietsers aan met de vraag wat hij verbouwt. 'Quinoa is een vol gewas. Het ligt als een groene deken over het land. Dat valt op. Op een gegeven moment hebben we maar een spandoek opgehangen', zegt Van Eck.



Behalve bij dagjesmensen op Goeree-Overvlakkee wint quinoa (spreek uit: kienwa) ook aan belangstelling in de supermarkt. In 2016 importeerde Nederland ongeveer 5,5 miljoen kilo quinoa, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is drie keer zoveel als vier jaar eerder. Het merendeel verdwijnt weer naar het buitenland - Nederland is een doorvoerland. Toch blijft meer dan 2 miljoen kilo in Nederland achter voor consumptie. Dat is 7,5 keer zoveel als Nederland in 2012 consumeerde.