Coca Cola gaat flessen recyclen: 'De wereld heeft een afvalprobleem en wij een verantwoordelijkheid'

Evian, McDonald's en Pepsi

James Quincey tijdens een presentatie in Parijs in 2016. © REUTERS Coca Cola zou zich moeten concentreren op het verminderen van afval, niet op het recyclen Greenpeace

Coca Cola produceert en verkoopt 500 verschillende merken frisdrank, vruchtendranken en water. Daartoe horen merken als Fanta, Schweppes en uiteraard Coca Cola zelf. Donderdag kondigde de Franse frisdranken- en zuivelproducent Danone aan te streven naar meer milieuvriendelijke verpakkingen. De flessen waarin het mineraalwatermerk Evian wordt aangeboden, zouden in 2025 al moeten bestaan uit 100 procent gerecycled plastic.



Ook McDonald's kwam afgelopen week met plannen voor duurzame verpakkingen. In 2025 zouden alle verpakkingen die de hamburgerketen gebruikt voor fastfood en dranken moeten bestaan uit gerecyclede of te hergebruiken materialen. Ook concurrent PepsiCo heeft plannen voor meer duurzame verpakkingen.



De markt voor duurzaam verpakkingsmateriaal zou in 2025 moeten zijn gegroeid tot meer dan 400 miljard euro. Op dit moment dalen de prijzen van recyclebare plastics, vanwege een importverbod in China. Daarnaast is door de lage olieprijs van de afgelopen jaren de productie van nieuw plastic vaak goedkoper dan het gebruik van gerecyclede plastics.



Greenpeace reageerde vooralsnog kritisch op de World Without Waste - campagne van Coca Cola. 'Coca Cola zou zich moeten concentreren op het verminderen van afval, niet op het recyclen.' Quincey deed die kritiek af als een romantisch ideaal. 'Hierbij wordt de illusie gewekt dat een wereld zonder verpakkingen beter zou zijn voor mensen, dieren en het milieu. Maar verpakkingen hebben ook nut. Hierdoor wordt verspillingen van eten voorkomen, net als de verspreiding van ziektes. Verpakkingen redden levens', zei hij.