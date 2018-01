Chef-kok Ferry van Houten: 'Bocuse was een beul in de keuken, maar een God in Frankrijk'

Uitgefoeterd

Even later was hij aangenomen, tot zijn eigen verbazing. 'Vraag me niet waarom, maar het klikte meteen tussen ons.' Le Grand, de lange, was Bocuse's bijnaam voor Van Houten. 'Ik was wat langer dan de gemiddelde Fransman.'



In de jaren tachtig zat Bocuse nog volop in zijn hoogtijdagen. 'Het was een unieke sfeer. Elke dag hadden we tv-ploegen over de vloer uit landen als Japan en de VS. In de weekenden draaiden we 150 couverts per avond.'



In de keuken heerste een ijzeren discipline en een strenge hiërarchie. De 'toque', de hoge witte koksmuts, was een verplicht onderdeel van het tenue. 'Een kwartier voor de service kregen we het commando: toques op en schorten voor.'



'Ik weet dat ik een keer niertjes stond te bakken. Bocuse zag mij toevallig daarmee bezig. Hij kwam de keuken in, begon eerst de chef uit te foeteren, toen de sous-chef. Later hoorde ik dat ik minder vuur moest gebruiken. Dat ben ik nooit vergeten.' Overigens stond de grote chef zelden zelf achter het fornuis. 'Alleen als er tv-ploegen waren.'