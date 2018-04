Bionext krijgt tik op de vingers: ook biologisch eten heeft 'verborgen kosten', zegt Reclame Code Commissie

Van Andel kreeg dinsdag gelijk. De RCC oordeelt dat de bewering 'eten zonder verborgen kosten' onvoldoende onderbouwd is en te absoluut is geformuleerd. De reclame-uitingen van Bionext zijn in strijd met de Milieu Reclame Code, omdat Bionext de claim op basis van het aangedragen onderzoek van de Wereldvoedselorganisatie niet hard kan maken.



Met verborgen kosten bedoelt Bionext de milieu-, sociale- en medische kosten die niet in de prijs van het voedsel zijn doorberekend, maar afgewenteld worden op de belastingbetaler. Zoals kosten voor het reinigen van het oppervlaktewater, omdat gangbare boeren pesticiden gebruiken; of die voor maatregelen die de CO2-uitstoot bij de productie van kunstmest moeten compenseren; of de ontwikkelingskosten van nieuwe antibiotica, noodzakelijk vanwege resistentie in de intensieve veeteelt.

Wij denken dat de consument slim genoeg is om te snappen dat wij bedoelden dat die in de intensieve landbouw hoger liggen Een Bionext-woordvoerder