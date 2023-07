Bessen, kersen, aardbeien en frambozen vrágen er nu om geplukt te worden: zeven recepten met zomerfruit

Zwartebramenkip van Yvette van Boven. Beeld Oof Verschuren

Framboos met meloen

Loethe Olthuis vertrok naar Engeland om een hete Hollandse zomer te ontvluchten. Daar was het naar goed Brits gebruik rond de 21 graden met een mild zonnetje. Heerlijk, vond ze. Net als deze meloencarpaccio met aardbeien-frambozencoulis die ze daar at.

Zwartebramenkip

Ieder jaar loert Yvette van Boven tijdens het wandelen met haar hond naar de eerste bramen. Bramen in de natuur rijpen vanaf augustus, maar leg dit recept alvast klaar voor de eerste bramen (die vaak toch nog wat te zuur zijn om zo te eten).

Zomerfruit met vis

De frisse smaak van citrusvruchten en zomerfruit gaat goed samen met vis, merkte Marie Louise Schipper met deze salade van makreel, sinaasappel en rode bes. Die overigens ook een huisarts met slechte eetgewoonten van de Knorr-wereldgerechten afhielp.

Clafoutis

Tegen de oogst van de bramenstruik van Tallina van den Hoed valt niet op te eten. Om de woekering tegen te gaan, kreeg de plant zelfs een nieuw plekje in de tuin. Zonder succes. Van de bramen die ze niet kwijt kan in de vriezer maakt ze bramenclafoutis.

Bessentaart

Onno Kleyn vindt rode bessen prachtig en lekker. Dus bedacht hij een taart met een glansrol voor de transparante rode trosjes. Bij het aansnijden bleek echter maar één dinergast zijn liefde voor het zinderende zuur te delen. De rest trok suunige mondjes. Alleen als u van zuur houdt dus.

Aarbeiensoep

Pay-Uun Hiu ging koken voor het huwelijk van haar nichtje. Een makkelijk dessert voor tweehonderd gasten in de sfeer van Engelse tuinfeesten en de Royal Ascot paardenraces was de opdracht. In het tijdschrift van de Britse chique-mensensupermarkt Waitrose vond ze deze aardbeiengazpacho, ooit geserveerd als afrodisiacum voor pasgetrouwden.

Kersenhangop

Vroeger was Sake Slootweg eindeloos bezig met moeilijke menu’s en het strijken van servetten als er eters kwamen. Tegenwoordig wil hij vooral geen gedoe en kiest daarom vaak voor dit makkelijke hangop-kersentoetje. Het maakt eigenlijk zichzelf. In plaats van kersen uit een pot kunt u natuurlijk ook een siroop maken van verse, ontpitte, kersen of ander zomerfruit.

Moet je zomerfruit wassen? Hoe zit het nou met antioxidanten? Onno Kleyn legt het uit.

Waar vind je wilde bessen en hoe eet je ze? Loethe Olthuis wijst u de weg.