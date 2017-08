Al in mei besmette eieren in België: 'Buurlanden hadden eerder gewaarschuwd moeten worden'

Hard getroffen

Het FAVV blijft zijn beslissing verdedigen om pas op 20 juli melding te doen op het Europese voedselveiligheidssysteem van de fipronilbesmetting. Het voedselagentschap zegt op de Belgische radiozender Radio 1 dat de hoge waardes uit de zelfcontrole van het privébedrijf niet werden bevestigd in eigen onderzoek, en dat geheimhouding bovendien vereist was gezien het lopende gerechtelijk onderzoek.



Maar volgens Staes zijn dat drogredenen. De eerste Belgische melding van fipronileieren op het Europese voedselveiligheidsplatform (op 20 juli) is gebaseerd op het staal van 15 mei, wat volgens hem aantoont dat dit staal wel degelijk voldoende reden vormde om de buurlanden in te lichten. 'Bovendien worden in de Europese berichtgeving geen namen genoemd, dus wordt het geheim van het onderzoek niet geschonden. Dat kan geen excuus zijn om het RASFF niet in werking te stellen.'



'Het probleem is dat het voedselagentschap onder het ministerie van Landbouw valt, en niet onder het ministerie van Volksgezondheid', aldus Staes. 'Waarschijnlijk heeft men omwille van landbouwbelangen zaken onder tafel proberen te schuiven.' Morgen geeft het FAVV meer uitleg in een spoedzitting van de bevoegde parlementscommissies.



De pluimveesector in België is hard getroffen door het eierschandaal, maar minder hard dan in Nederland. In België zijn 86 pluimveebedrijven tijdelijk geblokkeerd, meestal omdat ze contact hadden met het Nederlandse stallenontsmetttingsbedrijf Chickfriend of de Belgische toeleverancier Poultry-Vision, die het verboden product fipronil door een legaal bestrijdingsmiddel zouden hebben gemengd.



Gisteren waren er van die 86 pluimveebedrijven al 35 weer vrijgegeven omdat er geen fipronil werd aangetroffen. Er werden in België ook minder eieren vernietigd of uit de handel gehaald, omdat het met fipronil vermengde bestrijdingsmiddel er vooral in opfokbedrijven werd gebruikt, waar de jonge kippen nog geen eieren leggen.