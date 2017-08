'Fokking lekkere' Tinto de Verano en sluipmoordenaar sangria

I: Kalimotxo

Laten we er maar niet omheen draaien: de theorie doet rillingen over je rug lopen. Rode wijn met cola *KOTS*. Volgens de overlevering is dit Baskische drankje ontstaan tijdens een festival, waar de rode wijn niet te hachelen was en aangelengd moest worden. Het recept is simpel: gelijke delen cola en rode wijn, in een glas vol met ijs. De eerste indruk: het smaakt naar wijn met cola. Beetje weeïg, maar niet onprettig. 'Best oké' zegt iemand. 'Verfrissend.' Na een paar slokken blijkt dat de praktijk van de Kalimotxo [spreek uit: kaliemotsjo] helemaal niet zo erg is als de theorie. 'Als je me zou vragen wat ik wil drinken: niet per se dit. Maar als je zegt dat we alleen nog maar dit hebben: prima.'