'Er zijn er die mij een verrader noemen, maar dat is een minderheid'

Diep in ons hart willen we eigenlijk allemaal veganist worden, zegt Tobias Leenaert (44). 'Omdat het aansluit bij waarden die we delen, zoals eerlijkheid en rechtvaardigheid. We willen niet dat levende wezens door ons lijden, we willen verwijtbaar kwaad en leed vermijden. Dat zit allemaal in het veganisme. In die zin is het niet iets wat we moeten doen, maar waar we in onze evolutie naartoe bewegen.'