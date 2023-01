768 actievoerders aangehouden bij klimaatactie A12, twee activisten zitten nog vast

Actievoerders die op het wegdek van de Utrechtsebaan zaten werden weggedragen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De twee demonstranten die nog vastzitten willen volgens de politie hun identiteit niet bekend maken. De anderen zijn weer op vrije voeten. Eerder op zondag meldde actiegroep Extinction Rebellion al dat er 725 aangehouden actievoerders waren vrijgelaten.

De gearresteerde demonstranten blokkeerden zaterdag de A12 op de Utrechtsebaan in Den Haag om te demonstreren tegen subsidiëring van de fossiele industrie en het klimaatbeleid van de overheid. Ze gingen gearmd op het wegdek zitten, sommigen ketenden zich aan elkaar vast of hadden zich via een buis aan elkaar vastgelijmd.

De politie vorderde de demonstranten om weg te gaan, toen velen niet vertrokken greep de politie na ongeveer drie kwartier in. Mensen die op het wegdek zaten werden weggedragen. Met slijptollen maakten agenten vastgeketende actievoerders los en met cola probeerden ze vastgelijmde handen vrij te krijgen. Enkele arrestaties verliepen hardhandig.

Per bus afgevoerd

Vanwege de omvang van het protest zette de politie lijnbussen in om arrestanten te vervoeren. Een deel van de aangehouden actievoerders werd na korte tijd weer vrijgelaten.

Het protest op de A12 kende een beladen aanloop. Vorige week arresteerde de politie zes klimaatactivisten die hadden opgeroepen om deel te nemen aan de blokkade. Een zevende activist was niet thuis. Zij kregen allen een gebiedsverbod opgelegd waardoor ze negentig dagen niet op de Utrechtsebaan mogen komen. Het OM vond de demonstratie op de snelweg ‘gevaarlijk en ontwrichtend’ en zag het daarom als opruiing.

In reactie op die arrestaties was er zaterdag ook een demonstratie voor het recht op protest rond de Utrechtsebaan. De directeuren van zo’n veertig organisaties waren aanwezig bij de blokkade om hun steun uit te spreken. De organisaties, waaronder Milieudefensie en Greenpeace, vinden het optreden van het OM buitenproportioneel. De directeuren deden niet zelf mee aan de blokkade maar liepen met een spandoek met de tekst: ‘Wij staan voor het recht op protest’.

Het is nog onduidelijk of de actievoerders die zaterdag werden gearresteerd een straf krijgen opgelegd voor hun blokkade. Het OM beslist daar later over. Actiegroep Extinction Rebellion heeft inmiddels aangekondigd dat er een nieuwe demonstratie op de A12 wordt gepland.

Dit bericht is aangepast met nieuwe cijfers van de politie