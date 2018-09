De dalai lama toont zich verrassend mild over China

Sympathie en roem hebben hem echter geen stap dichter bij Tibet gebracht: hij bleef een balling. Het Westen vindt hem aardig, wijs en bijzonder, maar politiek en economisch heeft de Volksrepubliek China meer te bieden dan een eenvoudige boeddhistische monnik, zoals de dalai lama zichzelf noemt.





Op 83-jarige leeftijd heeft His Holiness een reisschema dat de gemiddelde backpacker zou uitputten. Net terug van een lange rondreis door vier uithoeken in India vertrekt hij volgende week alweer naar vier Europese landen – op 16 en 17 september geeft hij in de Rotterdamse Ahoy lezingen en spirituele lessen.





Thuis doet hij het tegenwoordig iets rustiger aan. Opstaan om vier uur ’s ochtends, analytische meditatie tot het ontbijt om half zeven. Drie dagen per week houdt hij audiëntie en geeft hij interviews. De lunch is de laatste maaltijd van de dag, die tjokvol afspraken, studie en spiritueel werk zit. Om half zeven ’s avonds gaat hij slapen.





Kniel voor hem, dan legt hij een hand op je hoofd. Of je krijgt stevige klopjes op de kruin, of zijn voorhoofd tegen het jouwe gedrukt. En tussen die begroeting en de afsluitende groepsfoto kan van alles gebeuren. Een grap, een schaterbui of een exposé over de ‘mentale crisis’ in het Westen. Een cameraman legt alles vast wat hij zegt. His Holiness doet niet aan tijd, terwijl zijn functionarissen proberen hem aan zijn schema te houden. Een moeilijke opgave, want zijn aanwezigheid vervult ook zijn eigen kring met zoveel respect dat iedereen hem omzichtig behandelt.





Als de laatste pelgrim is gezegend gaan we praten. Twee assistenten in donkerrode gewaden helpen hem in zijn gemakkelijke stoel. Op tafel een plastic bakje met een handdoekje om het gezicht te deppen in het benauwde regenseizoen.





Politieke vragen over contact met Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders werden van tevoren afgeraden. Hij is geïnteresseerd in China, heeft zijn secretaris gezegd.