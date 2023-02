‘Jullie letten alleen maar op die stomme zwepen’

In de draf- en rensport, twee paardenracesporten waarop gewed kan worden, is het namelijk sinds begin van dit jaar verboden om een zweep (de ‘karwats’ in de rensport) te gebruiken om een paard aan te sporen. De zweep mag alleen nog worden gebruikt om het paard te corrigeren in een situatie waarin de veiligheid van mens en dier in het geding is. Dat heeft de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (SNDR) zelf besloten, na langdurig intern overleg.

Het besluit werd genomen om drie redenen, zegt SNDR-voorzitter Paul Mulder. ‘Het dierenwelzijn is voor ons belangrijker dan het economisch belang en in de meeste gevallen is het gebruik van een zweep onnodig’, zegt hij. ‘Daarnaast is de zweep erg beeldbepalend voor ons als sport. Het gebruik ervan roept negatieve gevoelens op bij het publiek en bij de maatschappij. En daar willen we van af.’

Maar of de aanpassing genoeg is om de twee paardenrensporten aan een diervriendelijker imago te helpen, valt nog te bezien. ‘Het hele concept om een paard te laten rennen is gebaseerd op een vluchtreactie’, zegt Sarah Pesie van de organisatie Dier en Recht, die campagne voert tegen de drafsport. ‘Die paarden hebben stress en laten pijnsignalen zien. Ze kiezen er niet zelf voor om daar te zijn. Ze worden er vanaf zeer jonge leeftijd toe gedwongen.’

Bovendien wordt er volgens Dier en Recht in de gehele paardensport gebruik gemaakt van hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid van het paard te veel belemmeren: een zweep, een bit en in de rensporten het tongriempje waarbij een paardentong wordt vastgebonden, zodat het paard het bit niet uitduwt. Pesie: ‘Het paard wordt helemaal vastgezet om ze te kunnen controleren, dat is zeer dieronvriendelijk wat ons betreft. Het paard wordt er op geen enkele manier beter van.’