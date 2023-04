‘Ik heb lang gedacht dat ik gewoon de schouders eronder moest zetten. Ik werkte drie dagen in de week op de kinderafdeling maar na mijn coronabesmetting in oktober 2020 hield ik koorts. Ik was kortademig, extreem moe. Na een half jaar werkte ik weer drie dagen van zeven uur, maar bij thuiskomst was ik dan zo gesloopt dat ik de trap niet eens meer op kon. Ik ben het heel lang blijven proberen, omdat ik me verantwoordelijk voelde, maar de geringste overbelasting veroorzaakte een terugval die soms weken kon duren.

‘Tot maart vorig jaar heb ik, in periodes, twee keer in de week een uur kantoorwerk gedaan. Maar de cognitieve problemen die na de coronabesmetting waren ontstaan, vielen me zwaar. Ik kon me slecht concentreren, had hoofdpijn, geheugenproblemen en kon niet tegen prikkels. Er is een periode geweest dat ik meer in bed lag dan bij de kinderen was.

‘Ik heb van alles geprobeerd om beter te worden. Ik heb ruim een jaar fysiotherapie gehad maar ook ergotherapie en ademhalingstherapie. Ik ben naar een longarts, een revalidatiearts, een osteopaat geweest, ik heb zelfs in een Duitse kliniek mijn bloed laten onderzoeken op stolsels. Het wordt hoog tijd voor een expertisecentrum, zodat patiënten weten waar ze zich aan vast moeten houden.

‘Mijn werk was mijn hobby, ik wilde mijn hele leven kinderverpleegkundige worden. Als ik me realiseer dat die droom nu ophoudt, schiet ik vol. Maar ik vind mezelf niet zielig. We redden ons financieel, we hebben elke dag hulp van familie, ik mag niet klagen. Ik heb het geluk dat we in ons huis kunnen blijven. En doordat ik nergens naartoe kan, geven we ook geen geld uit.

‘Zo probeer ik de positieve kant te blijven zien. Ik kan niet met de kinderen naar een pretpark, maar wel een uurtje met ze naar het bos. Dat kost niks.’