Zonder infuus kunnen deze baby’s niet, maar dat infuus is ook een risico

Van Duuren leidt rond langs de couveuses, waar kinderen in liggen van soms maar 600 gram. Ze hebben voeding nodig en medicijnen en dat moet allemaal hun lichaam in via een infuus. Meestal wordt daarvoor een zogeheten centrale lijn aangelegd, een dun slangetje dat in een groot bloedvat wordt geschoven en waar zakken of spuiten aan kunnen worden gekoppeld. Maar niet alle geneesmiddelen kunnen samen door één deur, voor het toedienen van rode bloedcellen is bijvoorbeeld al een aparte ingang nodig. En dus krijgen de meeste kinderen nóg een infuus, via een naaldje van slechts een paar millimeter, meestal in hun hand of voet.