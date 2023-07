Tien jaar geleden onderging de 146 meter lange Dobonsolo een strategische verbouwing: de onderste passagiersdekken werden vervangen door een autodek, tientallen hutten werden ingebouwd en er kwam ruimte voor containertransport. Met spijt in zijn stem: ‘Nu steeds meer Indonesiërs zich een vliegticket kunnen veroorloven, wordt vracht belangrijker. Maar we zijn niet commercieel, we zullen altijd plaats bieden aan Indonesiërs die geen geld hebben om te vliegen.’

Een enkeltje Jakarta-Jayapura per Pelni-schip kost 64 euro. Prijsvechter Lion Air vraagt ten minste 250 euro voor dezelfde afstand. Wie kiest voor de kelas ekonomi op de Dobonsolo, levert echter wel zijn privacy in. Vroege boekers ontvangen nog een matrasnummer in een van de slaapzalen, laatkomers lenen een los matras en zoeken ergens in een gang of aan dek een plek.