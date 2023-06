Dit zijn de gevolgen van het doorbreken van de stuwdam bij Cherson, en zo zien ze eruit

Naarmate het water uit het reservoir de rivier instroomt, dijt die steeds verder uit. Zweedse onderzoekers schatten dat de kilometer brede rivier bij de Antonivsky-brug wel 5 kilometer breed kan worden. Dat is problematisch voor het Oekraïense leger, zegt oud-commandant van de Nederlandse landstrijdkrachten Mart de Kruif. ‘Het was al gevaarlijk de rivier over te steken, maar hiermee is het nog veel gevaarlijker geworden. Uit militair oogpunt is de oversteek nu een kansloze zaak.’

Om die reden twijfelt De Kruif er niet aan dat het Russische leger de dam heeft opgeblazen. ‘Het Oekraïense leger kan hierdoor geen bruggenhoofd meer vestigen aan de oostoever van de rivier. De troepen die de oostoever verdedigden, kunnen de Russen nu ergens anders aan het front inzetten.’

Het opblazen van dammen in de Dnipro was tijdens de Tweede Wereldoorlog ook al een militaire tactiek. Het Sovjet-leger blies in 1941 een gat in een grote dam in Zaporizja om een rivieroversteek van Hitlers leger te bemoeilijken. Duizenden burgers en militairen kwamen om door de overstroming, maar de Duitsers staken toch over.

Twee jaar later bliezen de Duitsers tijdens hun terugtrekking de herbouwde dam weer op om Stalins leger op de oostoever te houden – de oversteek van het Sovjet-leger ging met honderdduizenden doden de geschiedenis in als een van de zwaarste slagen in de oorlog.