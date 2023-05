Het is 02.27 uur lokale tijd in de nacht van 3 op 4 mei als de –mogelijk– eerste luchtaanval op de Russische hoofdstad sinds de Tweede Wereldoorlog tot bij het Kremlin komt. Aan de westkant van de grijze koepel van het wit-gele Senaatsgebouw, op het terrein van het ommuurde Kremlin in Moskou, is een explosie te zien. Het Senaatsgebouw werd in de 18de eeuw gebouwd in opdracht van Catharina de Grote. Lenin woonde er, Stalin hield er kantoor. Het tijdstip van de ontploffing is te zien op de klok van de Spasskaja-toren, in het tsarentijdperk de ingang van het Kremlin, in een video die later van het incident verschijnt bij de Russische tv-zender TV Tsentr. Ter hoogte van de presidentiële Russische vlag die op de koepel wappert, explodeert een object.