Beduidend kleiner in aantal, maar daarom niet minder opvallend zijn de omgekeerde vlaggen in de grote steden. Dat menig gevel en balkon in volksbuurten als Spangen in Rotterdam en Duindorp in Den Haag ermee is behangen, hoeft niet te verbazen. Daar broeit al langer het gevoel dat de overheid de belangen van de gewone man als toiletpapier gebruikt, en de bejegening van de boeren heeft dat bepaald niet weggenomen.

Opmerkelijker wellicht is het vlaggenprotest in de rijkere delen van de Randstad. Want ook bij twee-onder-een-kapwoningen in Voorschoten, villa’s in de Haarlemmerhout en peperdure appartementen in Amsterdam-Noord kan de driekleur op zijn kop worden aangetroffen. Een goedgevulde bankrekening, zo lijkt de constatering, hoeft geenszins in de weg te staan van solidariteit met mensen die het moeilijk hebben of de overtuiging zelf tot die groep te behoren.

En dan zijn er nog de wegovergangen op uiteenlopende plekken in Nederland, zoals het viaduct over de A2 bij Maastricht of de brug bij het treinstation van Spaarnwoude, waar zich op gezette tijden groepjes verontruste burgers verzamelen met omgekeerde vlaggen en rugzakken vol achterdocht. Zij stonden al naar het voorbijrazende verkeer te joelen toen ze doordrongen raakten van het idee dat corona een verzinsel is van het World Economic Forum, en zien alle reden om daarin te volharden nu ook de boeren naadloos in de Great Reset-theorie blijken te passen.

Wat al die omgekeerde vlaggen precies waard zijn, zal deze woensdag duidelijk worden bij de Provinciale Statenverkiezingen: het eerste moment waarop de vertegenwoordigers van het vlaggenprotest hun onvrede kunnen omzetten in een stem op een politieke partij. Dat ze in veel provincies een stevige stempel op de verkiezingsuitslag gaan drukken, is allerminst ondenkbaar. Niet voor niets voorzien opiniepeilers hoge zetelaantallen voor protestpartijen als de BoerBurgerBeweging en de PVV.

De Volkskrant sprak met vijf Nederlanders, van de Achterhoek tot Amsterdam, die een omgekeerde vlag ophingen en vroeg wat hen daartoe bewoog, waar hun onvrede precies vandaan komt en welk hokje ze woensdag in het stemlokaal gaan aankruisen. Hoewel de antwoorden uiteenlopen en niet altijd met feiten kunnen worden gestaafd, leiden ze onvermijdelijk tot dezelfde conclusie: zolang de politieke wind in Nederland uit dezelfde hoek blijft waaien, hoeft niemand erop te rekenen dat de omgekeerde vlaggen spoedig ophouden met wapperen.