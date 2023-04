World Press Photo van het jaar 2022: hartverscheurend en onontkoombaar

Hoe onontkoombaar de donderdag tot World Press Photo van 2022 uitgeroepen foto is, blijkt wel uit het gegeven dat ook Rusland – systematische ontkenner en verdraaier van het nieuws over Oekraïne – zich genoodzaakt zag op de afbeelding te reageren. De foto van Evgeniy Maloletka (37) is een visuele getuigenis die wereldwijd afschuw opriep. Hij toont een zwaargewonde zwangere vrouw in de Oekraïense stad Marioepol, nadat de kraamkliniek waarin zij verbleef op 9 maart 2022 was getroffen door een Russische luchtaanval. Rusland beweerde dat de foto in scène was gezet en dat de vrouw een actrice was. Ook beweerde het dat Oekraïne verantwoordelijk was voor het bombardement. In werkelijkheid kwam de baby door het Russische geweld dood ter wereld en stierf de moeder een half uur na de geboorte.