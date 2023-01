Wintersport in tijden van klimaatverandering: regen in plaats van sneeuw en groene Alpenweiden

De Alpen zijn de afgelopen honderd jaar al met zo’n 2 graden opgewarmd, het dubbele van het wereldwijde gemiddelde, volgens het Europees Milieuagentschap. Die extra snelle opwarming is onder meer te danken aan het verdwijnen van lichtweerkaatsende sneeuw en gletsjers: donkere oppervlakken nemen meer warmte op dan lichte. Naar verwachting neemt de neerslag in berggebieden toe, maar valt dit steeds vaker in de vorm van regen dan sneeuw. Voor elke graad opwarming schuift de sneeuwgrens zo’n 150 meter omhoog, aldus het EU-agentschap.

De effecten zijn in de Alpen goed meetbaar, bleek onder meer uit een grootschalig onderzoek in 2021 met de gegevens van tweeduizend meetstations, verspreid over de hele bergketen. Lager dan 2.000 meter ligt er gemiddeld ruwweg een maand minder lang sneeuw dan in de jaren zeventig, aldus de publicatie in vakblad The Cryosphere. Op hogere hoogten is het zo koud dat er weinig verschil merkbaar was.

De bergen zijn zo plekken waar de gevolgen van klimaatverandering al vroeg concreet worden. ‘Klimaatverandering is mijn beroep, maar nu wordt het persoonlijk’, schrijft hoogleraar klimaatfysica Reto Knutti van ETH Zürich op Twitter, met een foto van de berghelling waar hij als kind leerde skiën. Momenteel ligt er slechts een dunne reep sneeuw.