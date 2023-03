Miel Cools bezong in 1973 in het lied De duiven van dichter Ed Leeflang het lot dat standbeelden treft. Vijftig jaar later is het niet anders. En als het niet de duiven zijn die, parend en schijtend, het gezag van helden besmeuren, dan is het wel de tijd die knaagt aan de vanzelfsprekendheid van hun verdiensten. Dat bleek de afgelopen jaren toen in het buitenland standbeelden van sokkels werden getrokken en ook in Nederland protest aanzwol, bijvoorbeeld over het standbeeld van J.P. Coen in Hoorn.

Wie zijn die zogenaamde helden uit Cools’ lied eigenlijk? Wie vereren we in Nederland in de openbare ruimte en waarom? V sloeg aan het tellen en turven. We bekeken meer dan vijfduizend kunstwerken in de openbare ruimte. En via een enquête gaven 197 gemeenten (van de totaal 342) inzicht in hun standbeeldenbestand. Dit zijn onze belangrijkste bevindingen.