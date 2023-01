Terug naar die ene telefoon in de hal gaan we niet meer. Hoe voorkom je dat alle gezinsleden verdwijnen in hun eigen tech-cocon? Volgens Sanne Kanis is het belangrijk om kritisch na te denken over de etiquette rondom telefoongebruik. ‘In het verkeer hebben we duidelijke regels om onze veiligheid te garanderen. Bij telefoongebruik gaat het om onze psychologische veiligheid: hoe bewaken we de momenten om binnen het gezin echt de verbinding aan te gaan met de ander?’ Wat het lastig maakt, is dat de generatie ouders met jonge kinderen zelf nog analoog is opgegroeid, waardoor ze wat regels betreft niet kunnen terugvallen op hun eigen jeugd.