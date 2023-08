Verdienen aan de verloren tijd

Via een Duits investeringsfonds werden ze in contact gebracht met de oprichters van Flink in Berlijn. Zij gaven het duo de kans een eigen tak op te richten in de Benelux. Met tientallen miljoenen aan financiering (het staatsfonds van Abu Dhabi behoort tot een van de aandeelhouders) openden ze in maart 2021 hun eerste magazijn in Utrecht. ‘In het eerste weekend hadden we al veel meer bestellingen dan onze vijf riders aankonden’, lacht Kiesler. ‘Ik ben toen samen met mijn zus, die ook in Amsterdam woont, in de auto naar Utrecht gesprongen en gaan fietsen.’

Sindsdien is het snel gegaan. Begin april opende een locatie in Delft, eind april in Tilburg. Binnen zes maanden telde Flink 42 locaties. ‘De druk van investeerders voelde ik enorm’, herinnert hij zich. ‘We hadden bijna dagelijks contact. Zij wilden zo snel mogelijk zo veel mogelijk nieuwe klanten en locaties. Bij twijfel wilden ze liever dat we wél een risico namen dan niet. Al snel waren de fietsen niet aan te slepen en was de Europese markt voor koelkasten totaal leeggekocht door al die nieuwe flitsbezorgers.’