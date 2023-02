We leven nog

Jekaterina is niet de enige. Tientallen inwoners van Marioepol gaan op verzoek met telefoon in de hand langs verwoeste gebouwen en zetten beelden op TikTok. Duizenden recente video’s van de stad staan op het sociale medium.

Sinds de stad midden april in Russische handen viel, is de situatie in Marioepol onduidelijk. In maart vertrokken de twee laatste westerse journalisten, Oekraïners van het Franse persbureau AFP, en maandenlang was er door gebrek aan elektriciteit en internet nauwelijks communicatie mogelijk. Met de beelden en verhalen van de inwoners is voor het eerst te achterhalen hoe het leven in de stad er daadwerkelijk uitziet.

De Volkskrant analyseerde ruim tweeduizend videobeelden op sociale media en voerde chatgesprekken met acht inwoners die in Marioepol achterbleven of terugkeerden. Ze vertellen hoe ze overleven, hoe Rusland alles wat Oekraïens is uit het straatbeeld wist, hoe de Russen repressiemaatregelen nemen en hoe sommige inwoners zich, waar mogelijk, verzetten. Vanwege mogelijke represailles van de Russen zijn alle namen in dit verhaal gefingeerd, details over hun leven zijn weggelaten en er worden geen videobeelden getoond van inwoners met wie is gesproken.