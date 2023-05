De video is gefilmd vanaf een beeldscherm, want in de weerspiegeling van de video zijn ook mensen te zien. Vermoedelijk zijn het dus beelden van een bewakingscamera die opnieuw worden afgespeeld. Het is niet bekend waar de video is gemaakt. De beelden zijn om 12.17 uur lokale tijd gemaakt, zo blijkt uit de zogenoemde metadata. Dus de video is tien uur nadat de aanval plaatsgevonden zou hebben afgespeeld op een beeldscherm en vervolgens opgenomen. Later duikt er een andere video op waar heel klein ook een drone zichtbaar is. De echtheid van de video is niet te verifiëren.

Het is moeilijk om te achterhalen waar de beelden voor het eerst worden gepubliceerd, omdat veel Telegramkanalen de berichten meteen doorplaatsen. De eerste keer dat de video waarin de weerspiegeling van mensen te zien is online verschijnt, is voor zover na te gaan om 14.10 uur onze tijd (15.10 uur in Moskou). Het (pro-)Oekraïense kanaal ‘Troecha Oekraina’), met bijna 2,7 miljoen abonnees, publiceert de video. Datzelfde kanaal plaatst als eerste de video van het brandende dak van het Kremlin, zij het eerder, om 13.57 uur onze tijd. Bijschrift: ‘Dit is nog maar het begin.’