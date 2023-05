Op weg naar de AI-dokter: wat kunstmatige intelligentie kan betekenen voor arts en patiënt

Tot nu toe werden de angsten nooit bewaarheid. Wie alle ‘personeel gezocht’-posters in het straatbeeld ziet, zou eerder denken dat er te weinig in plaats van te veel is geautomatiseerd. Dat komt doordat dit soort voorspellingen berust op een denkfout, zegt hoogleraar arbeidseconomie Anna Salomons van de Universiteit Utrecht. ‘Ze gaan ervan uit dat er een vast aantal taken en banen zijn in de economie, en dat die banen in het geheel verdwijnen als een paar van die taken worden geautomatiseerd.’

Het tegendeel is volgens de onderzoeker waar. ‘Als taken worden geautomatiseerd, worden we productiever, daardoor worden we rijker en gaan we méér van alles willen.’ Automatisering leidt wel tot baanverlies (en in bijzondere gevallen tot het verdwijnen van beroepen zoals liftbedienden, letterzetters en stronttonnetjesscheppers), maar niet tot massawerkloosheid. Want er komen ook nieuwe banen bij, zij het vaak in andere (nieuwe) beroepen en sectoren. Uit onderzoek dat Salomons in Amerika deed blijkt dat 60 procent van de huidige banen in 1940 nog niet bestond.