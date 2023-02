Wat staat de overlevenden van de aardbevingen in Antakya nog te wachten?

Onderdak en gezondheid, dat zijn op de kortere termijn de kernwoorden. Niet alleen woningen en winkels, ook gezondheidscentra zijn ingestort. Het noodhulpteam uit Mongolië heeft twintig joerts laten overkomen, ronde Mongoolse tenten waar goed in te wonen valt. Het woord ‘containerwoningen’ zingt rond onder hulpverleners. Die zullen voor tallozen het gat moeten overbruggen dat gaapt tussen tent en herbouwde woning.

Een grote lading medische goederen, van bedden tot hoogwaardige apparatuur, is bijeengebracht door KPMG in Amstelveen, met donaties in natura door partners uit de medische wereld. ‘Bij KPMG scheppen we altijd op dat we de beste van de wereld zijn’, zegt het Turks-Nederlandse staflid Kemal Arslantas, nog hyper van de reis naar het rampgebied. ‘Toen zeiden we: laten we dat dan maar eens waarmaken.’

Van de twee staatsziekenhuizen en vijf particuliere klinieken in Antakya is er niet één meer in gebruik. In het geïmproviseerde, alsmaar uitdijende hulpdorp naast het kapotte staatsziekenhuis net buiten de stad heeft het Amerikaanse Samaritan Purse een veldhospitaal ingericht. Niet alleen alle gewonden in de regio Hatay, ook alle reguliere patiënten zijn hier voorlopig op aangewezen. Hoe lang voorlopig is, niemand die het weet.

Zo blijkt ‘tijd’ de grote onzekere factor bij alles wat volgde op de aardbeving en wat nog gaat volgen. Op de eerste plaats natuurlijk de tijd die het duurde voordat hulpdiensten ter plaatse waren de eerste uren en dagen na de ramp. ‘Waar waren jullie?’, dat is de grote klacht die nu alom klinkt in Turkije. Dan kan ‘jullie’ slaan op zowel de noodhulpdienst Afad als de hoger geplaatsten, tot aan de man in het presidentieel paleis met 1.150 kamers.