Woedend is Prigozjin als zijn manschappen niet het respect krijgen dat ze in zijn ogen verdienen. Na de dood van soldaat Dmitri Mensjikov bij gevechten rond Bachmoet, maakt de Wagnerbaas zich druk dat een respectabele begrafenis uitblijft. Mensjikov is overigens een veroordeelde drugscrimineel die door Prigozjin uit een gevangenis is geronseld. Vele brieven schrijft hij over deze zaak, naar de burgemeester van Sint-Petersburg en ook aan de voorzitter van de Doema, het Russische parlement. Uiteindelijk met succes, want na een paar dagen komt de begrafenis er toch.

Prigozjin hamert er in veel brieven op dat het imago van Wagner bezoedeld wordt. Als er een video verschijnt van een gevluchte Wagnersoldaat die in Noorwegen zijn verhaal doet, eist hij dat YouTube de video verwijdert wegens imagoschade en eist hij dat de officier van justitie in Moskou vervolging instelt.