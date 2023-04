De Moskva, een marinegrijze kruiser van de klasse Slava (Russisch voor ‘glorie’), krijgt in 2000 de status van vlaggeschip van de Zwarte Zee-vloot. Uitvalsbasis: de havenstad Sebastopol op de Krim. Al voor de verovering van de Krim in 2014 was het toegestaan dat Russische schepen van deze haven gebruikmaakten, sinds de inname staat Sebastopol volledig onder controle van Rusland. In 2020 roept de Russische marine de Moskva uit tot ‘krachtigste schip van de Krim’. Ondanks die status verkeert het schip bij het begin van de oorlog in Oekraïne in februari 2022 in niet al te beste staat. Zo is het radarsysteem al tientallen jaren oud.

Rusland zet zijn vlaggeschip al op de eerste dag van de invasie in. Het wordt wereldberoemd als het voor de kust van het Oekraïense Slangeneiland ligt en de daar gelegerde Oekraïense soldaten sommeert zich over te geven. Het antwoord, te horen op een opname die later door Oekraïne werd vrijgegeven: ‘Russisch oorlogsschip, val dood.’ Dan stopt de opname.