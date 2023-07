In 1997 draaide alles om de Spice Girls – alleen de dood van prinses Diana zorgde voor een onderbreking. ‘Hype is niet langer het juiste woord, manie is toepasselijker’, schreef Londen-correspondent Bert Wagendorp in mei dat jaar in de Volkskrant – zoiets had de pop sinds de opkomst van The Beatles niet meer meegemaakt. De meidengroep slaagde erin zowel kinderen en pubers als volwassenen aan te spreken; in iets meer dan een jaar waren er al 19 miljoen albums verkocht. Dat mijn zusje er ook een kreeg, vond ik helemaal niet erg. De teller staat inmiddels op 23 miljoen.

Er verschenen Spice Girls-boeken, -tijdschriften en zelfs een film, Spice World: The Movie – de liedjes voor het tweede album, dat in november 1997 al een jaar na het debuut verscheen, werden tussen de filmopnamen door geschreven en ingestudeerd. De Spice Girls speelden in reclames. Niemand wist hoe lang de hype voort zou duren, dus moest het succes zo snel mogelijk worden uitgebuit met een eindeloze reeks interviews en wereldwijde tv-optredens – met depressies en eetstoornissen tot gevolg.

De vrouwen verklaarden later amper een dag vrij te hebben gehad. Ondertussen kregen ze bakken kritiek: in de pers werden hun muziek – een bij elkaar gezochte groep kon nooit goed zijn – en uiterlijk aangepakt. Hun feministische slogan ‘girl power’ had niks met feminisme te maken, schreven de serieuzere kranten, maar was een vondst van sluwe marketeers.

De prijs van het plotselinge succes is te zien in de documentaire How Girl Power Changed the World (2021), beschikbaar op de streamingdienst Videoland, die ik onlangs zag. Heel interessant, toch werd ik na het zien een beetje kribbig. Zoals vaker bij popdocumentaires, ging het amper over muziek: alsof al die nummer-1-hits slechts de soundtrack vormden bij een cultureel fenomeen, alsof die cd’s alleen over de toonbank gingen omdat Geri, Mel B, Mel C, Victoria en Emma zo cool waren.

26 jaar later zet ik Spice op en ik sta perplex. Wat zit dit allemaal goed in elkaar! Alleen al in acht maten van Say You’ll Be There gebeurt meer dan in de hele oeuvres van die mistroostige punkrockbands. Tegen beter weten in kijk ik op de site van het muziekblad Rolling Stone. En? Zou Spice bij de 100 beste albums van de jaren negentig staan? Nee dus.

Het is tijd om de muziek eindelijk eens serieus te nemen. We nemen de vijf hits door van het eerste album en magnum opus van de Girls.