Tijdens de afronding van het boek zei zijn 20-jarige zoon dat Reeves ook Tate moest behandelen. ‘Ik besloot dat hij toch niet interessant genoeg was. Zoals wel vaker had mijn zoon gelijk. Sindsdien is Tate enorm bekend geworden. Veel mensen vergelijken hem met iemand als Jordan Peterson, de Canadese psycholoog en YouTube-ster die wel in het boek voorkomt. Ik vind die vergelijking niet fair. Door Peterson voelen deze worstelende jongens zich gehoord. Terwijl Tate tegen die jongens zegt: hierom moet je boos zijn, hierom zijn vrouwen minder waard dan jij.’

Zijn boek is ontstaan vanuit grote zorgen over mannen, vertelt Reeves. Er hebben in relatief korte tijd grote verschuivingen plaatsgevonden, zegt hij. ‘Toen mijn vader ging studeren waren er nauwelijks vrouwen op de universiteit. Een paar decennia later, toen ik ging studeren, was het grofweg fifty-fifty. Nu mijn zoons gaan studeren zijn de vrouwen veruit in de meerderheid. Mijn zoons kennen geen andere wereld dan eentje waarin meisjes het veel beter doen dan jongens op school.’

In Nederland voltrokken zich – net als in de meeste welvarende landen – grofweg dezelfde verschuivingen als de trends die Reeves beschrijft uit Amerika. Sinds de jaren tachtig zijn hier de sekseverschillen in studieprestaties snel kleiner geworden en tegenwoordig doen meisjes het op talloze domeinen beter dan jongens, blijkt uit vele studies. Ze presteren beter, hebben meer motivatie, studeren korter en maken relatief vaker een studie af in vergelijking met jongens.