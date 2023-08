‘Vroeger schreef een coach één trainingsschema voor de hele groep. In mijn eerste jaar bij een commercieel team deed ik precies hetzelfde als Renate (Groenewold, red.). Logisch dat ik overreached raakte. Zij is tien jaar ouder en had tien jaar aan extra trainingservaring. In oktober wisten we dat het niet goed ging, ik reed 4.30 in plaats van 4.08 op de 3.000 meter. Moest ik op vakantie en mocht maar één training per dag doen van maximaal drie kwartier. Terwijl de rest van de ploeg twee keer per dag trainde. Ik was jong, dat was mijn redding. Ik herstelde snel. Later dat seizoen won ik in Turijn mijn eerste olympische goud.’

Het ingewikkelde aan topsport is dat juist vermoeidheid en het pijnigen van een lijf uiteindelijk voor verbetering zorgt. Trainen maakt sterker. Tenzij een sporter niet voldoende herstelt. Voor coaches, zoekend naar verbetering, is het een puzzel. Voor sporters eveneens. Een grens is niet duidelijk zichtbaar, voor iedereen anders, en zelfs bij dezelfde persoon verschillend op diverse momenten.

Wüst: ‘Als er mentaal iets in je leven speelt, ben je minder belastbaar. Het gezond verleggen van grenzen kan alleen in een omgeving waarin sporters zich veilig voelen en durven uitspreken tegen hun coach en staf. Een veilig sportklimaat is het allerbelangrijkste.’