Coppes en Leo Jansen (62), onderzoeker bij het Huygens Instituut, zijn Mondriaanspecialisten. In het kader van hun Mondriaan Editieproject doen ze al jaren onderzoek naar de kunstenaar wiens imago decennialang net zo onbuigzaam is gebleken als de zwarte lijnen op zijn schilderijen. Mondriaan – dat is voor het grote publiek de man van de eerste foto: de calvinistische schilder die nooit lachte, die zijn interieur inrichtte met een liniaal en afgezonderd in zijn studio aan het werk was. De man die weliswaar van jazz hield, maar tijdens het dansen binnen de kaders bleef; die misschien wel bomen had geschilderd, maar liever uitkeek over rechthoekig Manhattan.

Dat is de mythe van Mondriaan, die hijzelf overigens zorgvuldig cultiveerde. Middels de tentoonstelling Strike a Pose. Mondriaan en fotografie in het Fotomuseum Den Haag en een bijbehorend, lijvig boek schieten Coppes en Jansen daar nu uiterst respectvol gaten in. Behalve het kiekje uit de tuin van zijn vriendin, veruit het on-Mondriaanste beeld op de expositie, tonen zij onbekende, informele foto’s die laten zien dat de kunstenaar ook een losse kant had, dat-ie grapjes uithaalde, ja zelfs een innemende ladykiller was.

Deze blik op de kunstenaar is niet nieuw. In 2016 besteedde conservator Hans Janssen er al aandacht aan in zijn biografie Piet Mondriaan. Dankzij het onderzoek van Coppes en Jansen is het nu ook zwart op wit te zien.