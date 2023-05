Hezbollah werd in 1982 opgericht als reactie op de Israëlische invasie van datzelfde jaar. Aanvankelijk wilde de guerrillaorganisatie – die later een politieke tak kreeg – een islamitische staat vestigen in Libanon, geïnspireerd door de Iraanse revolutie (1979). Dat plan heeft men laten varen, vooral omdat het land behalve een grote groep sjiieten (naar schatting 31 procent) ook veel christenen (32 procent) telt voor wie dat een nachtmerrie zou zijn. Hoe sterk de beweging precies is, is onduidelijk, maar algemeen wordt aangenomen dat Hezbollah het Libanese leger in een directe confrontatie de baas zou zijn. Als gevolg van een bomaanslag op Israëlische toeristen in Bulgarije in 2012 werd de organisatie door de Europese Unie op de lijst van terroristische organisaties gezet.