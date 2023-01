Een jaar na de bestorming van het Capitool: twee visies op wat er gebeurde

De Capitoolbestorming, vandaag een jaar geleden, heeft de Verenigde Staten diep gespleten. Er zijn twee totaal verschillende visies ontstaan op wat er die dag is gebeurd. Was het Trump die op zijn vingers floot en met een groep terroristen een mislukte staatsgreep pleegde? Of ging het om een demonstratie van vaderlandslievende Amerikanen waar we het nu wel lang genoeg over hebben gehad?

Lees meer